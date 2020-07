Boerenbond laat politici stage lopen bij landbouwbedrijven in Vlaanderen: “Het is een manier van leven” Amber Gys

31 juli 2020

16u24 0 Lennik De Boerenbond laat tijdens de zomermaanden verschillende nationale en lokale politici stage lopen bij land- en tuinbouwbedrijven. Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) en Heide Elpers (CD&V), schepen voor Landbouw in Lennik, trapten de eerste stage af bij landbouwbedrijf Lemaire-Taelemans in Lennik.

De Boerenbond wil met deze stages de kans geven aan land- en tuinbouwers en politici om met elkaar kennis te maken. Tijdens de Boerenbond-zomerstages krijgen politici een unieke blik achter de schermen van de bedrijven en mogen ze er zelf aan de slag gaan. Het is een perfecte gelegenheid om met de zaakvoerders te praten over verschillende thema’s. “In 2018 organiseerden we ook al zomerstages”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Dit werd een succesvolle ervaring. Niet onlogisch, want veel politici zijn in het Vlaams Parlement en in de regering begaan met dossiers die een directe impact hebben op onze bedrijven.

Niet zomaar een job

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, kon samen met Lennikse schepen Heide Elpers (CD&V) de aftrap geven voor de eerste zomerstage. Ze liepen afgelopen donderdag stage bij melkveebedrijf Lemaire-Taelemans. Van 8 tot 12 uur konden beide politici eens proeven van de echte boerenstiel. “Het was een fantastische ervaring en een geweldig initiatief”, zegt Benjamin Dalle. “Ik had een grootvader die landbouwer was, maar die werkte helemaal anders dan dat het er de dag van vandaag aan toe gaat.”

Benjamin Dalle en Heide Elpers hielpen tijdens de voormiddag op de boerderij met het melken van de koeien, de machines en de administratie. “We kregen ook de kans om eens met de tractor rond te rijden op het veld”, aldus Elpers. “De boerenstiel is een manier van leven en zeker niet zomaar een job. We zijn geslaagd in de opzet om kostbaar om te gaan met mens, natuur, dier en omgeving.”