Blikje Janimal proeven in de lucht? Nieuwe luchtvaartmaatschappij serveert Lenniks bier op eerste vluchten Michiel Elinckx

10 september 2019

12u56 0 Lennik De opstart van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp heeft ook een Lenniks kantje. Passagiers kunnen er tijdelijk van het biertje Janimal proeven. Voor de gelegenheid werd Janimal geserveerd in een blikje.

De nieuwe regionale luchtvaartmaatschappij Air Antwerp verbindt voortaan Antwerpen met Londen. De maatschappij mikt vooral op zakenreizigers die de verbinding per trein tussen Antwerpen en Londen te omslachtig en te lang duren vinden. Om de opstart van de nieuwbakken maatschappij te vieren, krijgen passagiers er tijdelijk een blikje Janimal-bier. Janimal is het geesteskind van de Lennikse microbrouwerij Vrijstaat Vanmol. In 2016 werd het bier gemaakt door Jan Panneels, die destijds als 15-jarige de jongste professionele brouwer ter wereld was. Drie jaar later scheert het bier - letterlijk - hoge toppen. “Een tijdje geleden werden wij door Air Antwerp gecontacteerd met de vraag of Vrijstaat Vanmol voor een lekker bier in blik kon zorgen”, vertelt brouwer-cartoonist Erwin Vanmol. “Zo’n verzoek laten wij natuurlijk niet links liggen, integendeel. We kozen voor onze frisse, hoppige Janimal met een alcoholpercentage van 3,3 procent en ontwierpen een speciaal etiket met daarop de skylines van Antwerpen en de Britse hoofdstad. Wij zijn ervan overtuigd dat, eens de Britten onze smaakvolle IPA geproefd hebben, er ongetwijfeld nog een goede oplossing voor de Brexit uit de bus komt.”

Hoppy landings

De passagiers van de luchtvaartmaatschappij kunnen enkel tijdens de eerste dagen genieten van het biertje. Vrijstaat Vanmol leverde ongeveer 300 blikjes aan Air Antwerp. Of er een vervolg op de samenwerking komt, is nog niet geweten. Wel is deze promotiestunt weer een boost voor het Janimal-bier én de microbrouwerij. Onlangs sleepte Vrijstaat Vanmol drie medailles in de wacht tijdens de iBeerian Awards in Portugal. Medevennoot en assistent-brouwer Jan Panneels is vooral Air Antwerp dankbaar. ““De Belgische bieren hebben samen met de Belgische chocolade, diamant en frietjes ons land wereldfaam bezorgd”, zegt Panneels. “Jonge KMO’s met ambitie moeten elkaar steunen. Daarom danken wij de Antwerpse luchtvaartmaatschappij dat hun keuze gevallen is op ons ambachtelijk bier. We moeten toegeven: de mannen en vrouwen van Air Antwerp zijn mensen met goede smaak.” Op de recycleerbare blikjes staat ook nog een grappige boodschap voor de passagiers: “We wish you many hoppy landings”, een verwijzing naar de hoppige smaak van het bier.