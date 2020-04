Binnenkort nieuwe babytheek en tweedehandswinkel in hartje Lennik Amber Gys

29 april 2020

16u38 2 Lennik Na de coronacrisis opent in Lennik een nieuwe babytheek én een tweedehandswinkel. De naam valt nog te bepalen, maar daar kan jij de gemeente mee helpen. Je kan tot 6 mei je idee indienen via de website of het mailadres van de gemeente.

In het nieuwe pand op de Hendrik Ghijselenstraat 9, opent na de coronacrisis niet enkel een babytheek, maar ook een tweedehandswinkel. “We zijn ervan overtuigd dat beide concepten elkaar zullen versterken”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open Vld). Iedereen kent het concept van een tweedehandswinkel: je geeft de spullen die je zelf niet langer nodig hebt een tweede leven en je kan er vaak kleding, speelgoed of klein huisraad op de kop tikken.

Een naam voor de nieuwe tweedehandswinkel is er nog niet, al is het een cruciale stap. “We willen onze Lennikenaren graag betrekken en laten participeren in dit project. We willen samen met hen brainstormen. Iedereen kan zijn idee indienen tot uiterlijk woensdag 6 mei op www.lennikaanzet.be/tweedehandswinkel, via het mailadres communicatie@lennik.be of als reactie op de gemeentelijke Facebookberichten hierover”, verduidelijkt De Knop. Het college van burgemeester en schepenen kiest uit alle inzendingen op 12 mei vijf mogelijke namen. Daarna is het opnieuw aan de Lennikenaar, want tussen 14 en 29 mei kan je in deze shortlist op jouw favoriet stemmen.