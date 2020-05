Bestuurder richt ravage aan op werken Schapenstraat Amber Gys

04 mei 2020

13u58 0 Lennik Afgelopen vrijdagnacht knalde een personenwagen aan hoge snelheid tegen enkele stalen containers en loopbrug op de werken aan de Schapenstraat in Lennik. De bestuurder raakte niet gewond, wat niet gezegd kan worden van de wagen.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag richtte een personenwagen een ravage aan op de werken aan de Schapenstraat in Lennik. Rond 4u30 raakte een jongeman uit Sint-Pieters-Leeuw aan te hoge snelheid de controle kwijt over zijn wagen. “De persoon reed door de verkeerssignalisatie door de werken heen en is daardoor beginnen slippen”, meldt commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland. “Hij knalde tegen enkele stalen containers, een stalen loopbrug en een brievenbus.” De bestuurder raakte niet gewond, de schade aan de wagen was wel groot.

Volgens enkele buurtbewoners, die wakker werden van het lawaai, sloeg de auto aan het tollen en richtte ook schade aan bij de naburige huizen. “Enkele dikke stenen zijn in de voordeur van de buren beland”, klinkt het bij een bewoonster. “Ook bij ons is er schade aan de garagepoort en overal op het gazon liggen stenen. De overburen hebben echter meer pech, daar werd hun brievenbus volledig stuk gereden. Er liggen in de voortuin ook nog enkele auto-onderdelen van de wagen.”