Beschadigde wagens in Frans Vandersteenstraat: politie start buurtonderzoek Amber Gys

22 juni 2020

15u26 2 Lennik In de Frans Vandersteenstraat in Lennik werden in de nacht van zaterdag op zondag enkele wagens beschadigd. De politiezone Pajottenland startte met een onderzoek.

In de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur werden buurtbewoners van de Frans Vandersteenstraat opgeschrikt door hevig lawaai. “Van vier auto’s werden de spiegels kapot gemaakt en van vier andere wagens werden ze ingeklapt”, meldt commissaris Serge Roelens. “We zijn gestart met een buurtonderzoek en bekijken of er camerabeelden opduiken. De toezichtploegen in en rond de straat worden alvast verhoogd.” De politiezone Pajottenland roept op om verdachte handelingen en tips door te spelen.