Belgisch café verliest na bijna 4 jaar titel van ‘beste bierbestemming ter wereld’: sluiting door corona is grote boosdoener Amber Gys

14 augustus 2020

10u04 0 Lennik Op de internationale bierwebsite RateBeer staat het Eizerings café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ niet meer op de eerste plaats als b este bierbestemming ter wereld. Die titel behoort nu toe aan restaurant ‘De Gebrande Winning’ in Sint-Truiden.

Het café van Kurt en Yves Panneels staat gekend om zijn ruime kaart met meer dan 250 bieren, waarvan enkele speciale geuze- en lambiekbieren. Bierliefhebbers uit alle hoeken van de wereld strijken neer in het landelijke Eizeringen om het café te bezoeken, het café is bijna 180 jaar oud. Al 3,5 jaar staat café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen op de eerste plaats van de beste bierbestemmingen ter wereld. Maar het café hield de laatste maanden de deuren gesloten. “Door de huidige coronamaatregelen is het onmogelijk om onze deuren te openen”, laat Yves Panneels weten. “Ons cafe is nu net een plaats waar mensen van overal bij elkaar komen en samen genieten van een fles om te delen. We zouden de mensen moeten teleurstellen als we zouden opengaan in deze omstandigheden. Momenteel zouden we slechts vijf tafels met elk vier stoelen mogen uitzetten.”

Nog niet officieel

Aangezien het café al enkele maanden gesloten is, komen er ook geen nieuwe recensies bij. “En die zijn alles bepalend voor het klassement op Ratebeer.com.” Maar het café is de titel nog niet officieel kwijt. De eerste prijs wordt pas uitgereikt in januari 2021, en dat is nog een hele tijd. “Momenteel voert restaurant ‘De Gebrande Winning’ in Sint-Truiden de lijst als eerste aan, en dat is hen volledig gegund. In principe zouden we nog op de eerste plaats kunnen komen, maar daarvoor zouden we eerst en vooral moeten opengaan en dat staat meteen nog niet op de planning.”

Het café staat al sinds 2014 onafgebroken op de eerste plaats van beste café in de wereld, zonder restaurants meegerekend, en dat is een wereldrecord.