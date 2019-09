Bakken frisdrank bij VNJ gestolen en vervolgens in beek gedumpt Tom Vierendeels

03 september 2019

18u06 0 Lennik Dieven zijn opnieuw aan het werk geweest op het terrein van de Lennikse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) langs de Slagvijver. Deze keer werden bakken frisdrank gestolen, maar opmerkelijk genoeg werden die enkele honderden meters verder in een beek gedumpt.

Wanneer de diefstal gebeurde is niet duidelijk. “Maar we vermoeden ergens eind vorige week, net voor het weekend”, vertelt Diederik Aelbrecht van het Jongeren Steunkomitee (JSK). “Ze konden zich toegang verschoffen tot de oude Lijnbus die we omvormden tot jeugdheem. Gelukkig is er niet al te veel schade.”

De daders gingen met drie à vier bakken frisdrank aan de haal. Opmerkelijk genoeg werden die al teruggevonden. Iemand had een bericht in een groep op Facebook geplaatst over enkele bakken drank die in een beek langs de Gustaaf Van der Steenstraat loopt. Dat bericht kwam vervolgens tot bij de VNJ. “Alles wat werd gestolen is teruggevonden”, zegt Aelbrecht. “De politie is op de hoogte gebracht en zij zijn ook met de zaak bezig. We zullen nu nadenken hoe we de bus op ons terrein nog beter kunnen beveiligen.”