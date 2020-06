Babyvreugde in kasteel van Gaasbeek: vijf pasgeboren jongen van torenvalk ontdekt Amber Gys

30 juni 2020

16u35 0 Lennik In de toren van het kasteel van Gaasbeek ontdekte een medewerker vijf pasgeboren torenvalkjes. Het is de eerste keer dat zo’n prachtig natuurfenomeen zich voordoet in het kasteel.

Er is nieuw leven ontdekt in het kasteel van Gaasbeek! Daar heeft een van de medewerkers van het kasteel afgelopen week vijf schattige torenvalkjes ontdekt in een torenraam. Nog specialer is dat dit de eerste keer is dat ze zo’n nestje mogen ontvangen. “We hebben ze heel toevallig ontdekt in één van de torenramen. Het is niet dat we daar standaard een camera hebben staan aangezien dit echt de allereerste keer is dat zoiets hier gebeurt. We hebben dan ook meteen onze gsm bovengehaald om het tafereel te filmen en foto’s te maken”, vertelt Tess Thibaut, die de valken heeft aangetroffen. De ouders van de kleintjes zorgen voor al het eten en verkeren allemaal in goede staat.