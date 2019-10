Ark van Pollare zet zich al zes jaar in voor het welzijn van dieren: “Wij gaan erg ver voor onze dieren” Tijdens Werelddierendag zet onze krant een dierenasiel in de kijker Michiel Elinckx

03 oktober 2019

18u47 0 Lennik 4 oktober, het is Werelddierendag. De kans is groot dat jij jouw huisdier extra hard vertroeteld op deze dag, maar niet op voor ieder dier is het feest. Sommigen krijgen niet de nodige aandacht en verkassen naar een dierenasiel. De Ark van Pollare zet zich al meer dan zes jaar in voor het welzijn van de dieren. Sinds april zijn ze in Lennik gevestigd. “Het lijkt alsof de voet van de rem is”, vertelt Hans Lenvain.

De Ark van Pollare is nu al een begrip in Lennik en omstreken. Het dierenasiel werd in maart 2012 opgericht in de Ninoofse deelgemeente Pollare. Dit jaar verhuisde het asiel - en de dieren - naar de Assesteenweg in Lennik. Vooral weidedieren die in beslag zijn genomen, vinden er hun tweede thuis. “Momenteel tellen we ongeveer 350 dieren”, vertelt Hans Lenvain van de Ark van Pollare. “Geen honden en katten, maar wel kippen, schapen, cavia’s, varkens,... Daarnaast hebben we ook ‘exotische’ dieren, zoals alpaca’s, struisvogels en lama’s. Die vallen zeker in de smaak bij het grote publiek, maar ze zijn niet beschikbaar voor adoptie. De alpaca’s hebben bijvoorbeeld een genetische afwijking, waardoor ze beter bij ons blijven.”

Oude dag

Met drie vaste mensen en 35 vrijwilligers staat de Ark van Pollare in voor de dieren in onze regio. Als de dieren - wegens verwaarlozing - in beslag worden genomen, wordt de Ark meteen verwittigd. “De oude dieren blijven voor de rest van hun dagen in het asiel”, aldus Lenvain. “Dit is hun laatste halte, waar ze vredig kunnen genieten van hun oude dag. De jongere dieren worden eerst verzorgd. Als ze weer op sterkte zijn, kunnen ze geadopteerd worden. Maar alles hangt af van het gewicht en hun gedrag. Sommige diertjes zijn na enkele dagen weer op krachten, terwijl anderen maanden nodig hebben om te recupereren. Wij gaan erg ver voor onze bewoners. Zij krijgen hier de beste zorgen, onder ideale omstandigheden.”

Adoptie

Wat moet je doen om een dier te adopteren? Je gewoon aanmelden bij de Ark van Pollare. “Daarna gaan de mensen informeren wat zo’n dier nodig heeft”, aldus Lenvain. “Veel mensen onderschatten de noden. Als je een struisvogel wil adopteren, heb je zeker een hectare grond nodig om ze te laten lopen. Enkele maanden geleden hadden we twee hangbuikzwijntjes die geschikt waren voor adoptie, maar we verzwijgen natuurlijk niet dat die dieren de grond volledig kapotmaken. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

Smalle baantjes

Samen met dierenartsen bekijkt de Ark van Pollare hoe ze de dieren kunnen verzorgen. De meeste meldingen van verwaarloosde dieren komen echter van wandelaars en fietsers. “Zij passeren langs de smalle baantjes”, weet Lenvain. “Dan zie je soms ook de achterkant van de tuintjes, of de verscholen hoeken. Daar zitten meestal de verwaarloosde dieren. Pas op: de slinger mag niet te ver naar de andere kant doorslaan. Soms krijgen we meldingen van mensen die denken dat dieren verwaarloosd worden, terwijl dat helemaal het geval niet is. Als een shetlandpony in het midden van de winter met ijspegels in een veld staan, is dat niet abnormaal. Die pony’s zijn extremere temperaturen gewend.”

Festivark

Om hun werking te steunen, kan iedereen op zaterdag 5 oktober terecht op Festivark. In de Lennikse jongensschool zijn er verschillende optredens, onder meer van de Antwerpse groep Katastroof. De opbrengst gaat integraal naar de Ark van Pollare. Meer info vind je op www.festivark.be.