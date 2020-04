Ark van Pollare beleeft moeilijke tijden:

“Stop alstublieft met het dumpen van dieren voor onze deur” Amber Gys

26 april 2020

19u27 0 Lennik Dierenasiel Ark van Pollare heeft het niet makkelijk. Al enkele weken worden er verschillende dieren zomaar aan hun deur afgezet, maar dat is helemaal niet de bedoeling. “Dat is onverantwoord en al helemaal niet diervriendelijk”, laat de Ark weten. Ondertussen werden al varkens, ganzen en hanen gedumpt aan het asiel.

Een tijdje geleden ging het er in de Ark van Pollare langs de Assesesteenweg in Lennik ook al erg druk aan toe. Toen zorgden twee hangbuikzwijnen voor heel wat ellende nadat ze er gewoon werden gedumpt. Na enige moeite konden de medewerkers één van de twee dieren dan toch vangen en verdoven. De Ark benadrukte toen dat het niet de bedoeling was om zomaar dieren bij hen te gaan dumpen. Als je met je dieren geen weg kan, bel dan liever naar de Ark.

Wanneer ze dachten van alle ellende verlost te zijn, verschijnen plots nieuwe gedumpte dieren voor de deur. Geen varkens, maar wel drie hanen en drie ganzen. “Mogelijks komen deze van dezelfde plaats aangezien het ongeveer dezelfde soorten zijn. Het gaat om drie identiek dezelfde hanen en één witte en twee Canadese ganzen. Deze werden achtergelaten door mensen die dachten dat wij er onze weg wel mee zouden weten. Maar dat is niet de bedoeling”, klinkt het bij de Ark.

De dieren werden mogelijks achtergelaten door mensen die dachten dat wij er onze weg wel mee zouden weten. Maar dat is niet de bedoeling

Stop met dumpen van dieren

Maar voor deze beesten zorgen gaat - op z’n lichtst gezegd - helemaal niet vanzelfsprekend. “We krijgen het de laatste tijd alsmaar drukker door al de gedumpte dieren. Deze dieren lopen dan ook nog eens gevaar want, voordat wij ze onderscheppen, lopen ze gewoon vrij rond op het domein langs de drukke Steenweg. Dat verhoogt niet alleen het risico op ongevallen, maar ze kunnen ook schade toebrengen aan de akkers van de omliggende landbouwers. Het laatste wat we willen, is dat één van de dieren verwondingen oploopt.”

Er werden ondertussen al twee van de drie hanen opgevangen in de Ark. “Maar het zit hier al overvol.” De Ark van Pollare wil oproepen om geen dieren meer te dumpen aan of rond het asiel. “Het is niet alleen een onverantwoordelijke daad, het is ook nog eens enorm dieronvriendelijk. Kom daarom alstublieft geen dieren meer dumpen aan onze deur.”

Vrees voor voortbestaan

De Ark heeft dan ook angst dat de dumping van dieren het voortbestaan van het asiel in gevaar zal brengen. Ze hebben een goede band met de buren, en hopen dat ze dit zo kunnen houden. “Het zou jammer zijn dat hangbuikzwijnen, ganzen of hanen de goede band zouden verpesten. We zitten nu in de laatste fase van de nodige omgevingsvergunningen, en dat willen ze niet op het spel zetten.”