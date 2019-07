Afwasmachine vliegt in brand bij drankencentrale Gebroeders Leuckx Tom Vierendeels

04 juli 2019

12u29 0 Lennik Een hevige brand is donderdagmiddag nipt vermeden bij drankencentrale Gebroeders Leuckx langs de Frans Devoghellaan. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot een wasmachine.

Het was de zaakvoerder zelf die de brand rond 11 uur ontdekte. “Toen we opnieuw arriveerden opende ik de deur en de rook kwam mij tegemoet”, luidt het. “Zonder aarzelen sloot ik de deur opnieuw en alarmeerde de hulpdiensten.” De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle. Het vuur woedde aan een afwasmachine en die werd dan ook snel naar buiten gehaald door de brandweermannen. Een overslag naar een wasmachine kon nipt vermeden worden.

Verdere schade bleef uit, al was er wel een pak rookontwikkeling. Het gebouw is evenwel niet bewoond en wordt als opbergruimte en kantoor gebruikt. “De planning ligt nu wel overhoop, maar gelukkig kunnen we de klanten verwittigen dat de drank iets later geleverd wordt”, klonk het nog.