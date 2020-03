Afvalverbranding loopt fout: vuur slaat over naar woning Tom Vierendeels

30 maart 2020

20u09 0 Lennik Een gemetst bijgebouw in de Steenbergstraat in Lennik is maandagavond in vlammen opgegaan. De bewoner was papier en karton aan het verbranden en dat vuur sloeg over op een houtstapel. Bij aankomst van de brandweer was het vuur ook al overgeslagen naar de woning.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone Pajottenland werden maandagavond opgeroepen voor de hevige brand in deelgemeente Sint-Martens-Lennik. De bewoner wilde een stapel papier en karton verbranden, maar die vlammen sloegen over naar een houtstapel aan het gemetste bijgebouw. De vlammen grepen snel om zich heen en bij aankomst van de hulpdiensten was er ook al een overslag naar de woning. De vlammen sloegen op dat moment al meters boven het huis uit. Uiteindelijk kon het woongedeelte grotendeels gevrijwaard blijven waardoor het niet onbewoonbaar is. Er vielen geen gewonden.