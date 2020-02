Academie Peter Benoit bestaat 50 jaar Amber Gys

19 februari 2020

12u16 0 Lennik De muziekacademie Peter Benoit in Lennik bestaat 50 jaar. Dat werd afgelopen weekend uitbundig gevierd met optredens en een grote opkomst als gevolg.

Het Orkest der Academiën speelde afgelopen vrijdag het Gloria van Vivaldi, de Suite in D van Haendel en het Concerto in D van Marcello in samenwerking met de Wemmelse Muziekacademie voor een volle Sint-Kwintinuskerk. De rol voor de solisten was weggelegd voor Johan Moeyersoons, directeur van de academie, en Sander Kintaert. Het concert werd gratis aangeboden door het gemeentebestuur van Lennik. Het feestweekend werd verdergezet op zaterdag met het Barokconcert door de leerlingen en leerkrachten van de Academie. Ook daar was de opkomst een groot succes.