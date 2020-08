71ste jaarmarkt in Lennik gaat (momenteel nog) door in verkleinde versie Amber Gys

20 augustus 2020

16u08 1 Lennik Op zaterdag 21 november gaat er een stevig verkleinde versie van de 71ste in Lennik jaarmarkt door. Deze zal, rekening houdende met de maatregelen op dat moment, veilig kunnen plaatsvinden.

“Tot onze grote spijt weliswaar maar nood breekt wet”, klinkt het bij de organisatie. “Hoe het allemaal concreet in zijn werk zal gaan, wordt binnenkort nog aangekondigd.” Iedereen moet wel in het achterhoofd houden dat de activiteiten die nog doorgaan op het laatste moment kunnen worden afgeblazen als de toestand dat zou opleggen. De uitgave van het jaarmarktboekje met advertenties wordt dit jaar ook nog uitgegeven, maar het wordt een speciale editie. Dankzij financiële steun van de gemeente kunnen de adverteerders een korting krijgen van 55 euro, wat maakt dat één vierde van de bladzijde gratis is. Dit als ruggensteuntje door de gemeente en door het jaarmarktcomité aan de plaatselijke handelaars in dit moeilijk jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de jaarmarkt en via erik@jaarmarktlennik.be