487ste koekbedeling in Sint-Godelieve-Instituut vanuit OCMW Lennik Amber Gys

04 maart 2020

15u31 0 Lennik Het OCMW Lennik deelde woensdagvoormiddag koffiekoeken uit aan alle leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut. Aangezien dit normaal een traditie is op aswoensdag - die in de krokusvakantie valt - verschoof dit naar de volgende woensdag.

De koekbedeling is een eeuwenoude traditie die al dateert van 20 oktober 1533. “Voor de 487ste keer krijgen de kinderen van de school koffiekoeken”, vertelt Machteld De Kegel van het OCMW Lennik.

Normaal valt de bedeling op aswoensdag, maar aangezien dat in de krokusvakantie valt, doen ze dit een week later. “De kinderen kregen tijdens de les een stuk lokale geschiedenis over deze traditie. De koeken komen elk jaar afwisselend van een andere bakker in Lennik, dit jaar komen ze van Locus”, gaat De Kegel verder. Juf Silke van de eerste kleuterklas apprecieert het enorm dat de gemeente de bedeling na al die jaren blijft verderzetten. “Ik heb de eeuwenoude traditie zelf meegemaakt toen ik als kind nog naar deze school ging.”