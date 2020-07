23-jarige Maxime Savoldi is eerste landschapsdichter van Pajottenland en Zennevallei: “De ‘M’ van McDonald's is al een inspiratie op zich” Amber Gys

01 juli 2020

13u28 2 Lennik De nieuwe landschapsdichter van het Pajottenland en de Zennevallei is bekend. De 23-jarige Maxime Savoldi uit Halle zal de taak op zich nemen om twee jaar lang om de paar maanden zijn gedichten voor te stellen. Maxime werd uit een groep van 21 ingeschrevenen verkozen door zijn gedichten ‘Malheur’ en ‘Grandeur’. “De woorden moeten klinken als muziek in mijn hoofd.”

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei pakten afgelopen maand uit met een nieuw initiatief: de landschapsdichter. “Een lokaal verankerde dichter is drempelverlagend om mensen kennis te laten maken met poëzie en om hen op een bijzondere manier te laten kijken naar ons landschap”, vertelt Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap. Voor de jury van de wedstrijd konden ze twee kanjers uit de regio strikken: Geert Vanhassel, voormalig stadsdichter van Halle, en Marleen De Smet, voormalig dorpsdichter van Galmaarden.

Eerste landschapsdichter

Maxime Savoldi uit Halle werd uit een groep van 21 ingeschrevenen verkozen als eerste landschapsdichter van het Pajottenland en de Zennevallei. Deze regio is slechts de tweede in Vlaanderen die zo’n landschapsdichter verkozen heeft. “De ingeschreven mensen waren van alle leeftijden en moesten een link hebben met de regio”, vertelt de jury. “Iedereen kreeg dan punten op de gedichten en op hun motivatie. Uiteindelijk maakten we een top 3 waar Maxime als winnaar uit de bus is gekomen.”

Ik ben dan maar beginnen schrijven en heb verhalen gezocht waarin ik verschillende krachten kon verwerken. Het was de bedoeling om een verhaal te creëeren en zo elke lezer een perspectief aan te bieden Maxime Savoldi

De jury koos Maxime als nieuwe landschapsdichter om verschillende redenen. “Hij heeft een ongedwongen en vrije schrijfstijl. Zijn woorden spreken alle zintuigen aan terwijl hij zelf een lichtjes mysterieuze kant aanneemt. Maar toch blijft alles duidelijk en toegankelijk voor iedereen. We hebben echt te maken met een wijze en intelligente dichter.” Hij won met zijn gedichten ‘Malheur’ (het destructieve) en ‘Grandeur’ (het scheppende).

Verhalen creëren

Maxime - Max voor de vrienden - studeert filosofie aan de KU Leuven en zal volgend jaar zijn masterproef afwerken. Als het niet door zijn vrienden was, zou hij zich nooit hebben ingeschreven. “Drie van mijn vrienden hadden mij getagd onder het bericht van Regionaal Landschap en mij daar ook op aangesproken”, vertelt Max. “Ik ben dan maar beginnen schrijven en heb verhalen gezocht waarin ik verschillende krachten kon verwerken. Het was de bedoeling om een verhaal te creëren en zo elke lezer een perspectief aan te bieden.”

De nieuwe landschapsdichter haalt zijn inspiratie overal. “Ik woon vlak bij de McDonald's in Halle, telkens als ik de ‘M’ in de lucht zie, komt er weer een nieuw idee in me op. Het landschap gaat veel verder dan enkel de beek en de bij.” Eind augustus/begin september stelt hij zijn eerste gedicht voor tijdens de Vlinderwandeling in Pepingen.