“Tsjik tsjak vollenbak !” Kinderen genieten van de Ketnetband terwijl fans Tourkaravaan opwachten in Lennik Bart Kerckhoven

06 juli 2019

12u04 2

Op de Markt in Lennik wachtten honderden wielerfans de doortocht van de Tourkaravaan af. De medewerkers aan drankstandjes hebben de handen vol want de zon schijnt volop en dus werden de eerste pinten al vroeg geserveerd. Maar deze ochtend komen ook de kinderen aan hun trekken want de Ketnetband treedt op. Na de doortocht van de renners omstreeks 12.45 is er nog een spinningactiviteit en onder andere Gene Thomas treedt op. Het gemeentebestuur van Lennik maakt van de doortocht van de Ronde van Frankrijk zo een feest dat de hele dag duur.