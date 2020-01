‘t Rakkertje beloont kinderen die met fluorescerende kledij naar school komen Tom Vierendeels

24 januari 2020

11u03 0 Lennik Gemeentelijke basisschool ‘t Rakkertje gaat leerlingen die met fluorescerende kledij of attributen naar school komen belonen. Dat gebeurt door middel van een spaarkaart. De school wil zo de zwakke weggebruikertjes aanzetten om veilig naar school te komen.

Wie tussen de herfst- en de krokusvakantie met fluorescerende kledij of een fietshelm naar school komt, krijgt op zijn of haar spaarkaart een sticker. In ruil voor een volle spaarkaart zullen de leerlingen een toffe beloning in ruil ontvangen en daarnaast zijn er nog fijne prijzen te winnen. De ouderraad kwam deze week overigens langs om eenmalige stempels in fluo te zetten.

De actie kadert in het project ‘Helm op, fluo top!’ van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Ze willen scholen zo helpen om hun leerlingen op een leuke manier te motiveren om zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of te fietsen. Zonder fluohesje ziet een bestuurder een fietser of voetganger in het donker meestal pas in het licht van de koplampen op 25 meter afstand. Mét een fluohesje ben je al vanaf 150 meter zichtbaar. Het dragen van een helm halveert het risico op zware letsels bij een val.