‘Lennik Zomert’ wordt ‘Lennik Nazomert’ door aanhoudende coronacrisis: ticketverkoop is al gestart! Amber Gys

15 september 2020

15 september 2020

16u29 8 Lennik Enkele leden van de Virtuele Fuif zijn in samenwerking met W-Events en de gemeente Lennik tot een coronaveilig alternatief gekomen om een evenement te organiseren: Lennik Nazomert. De organisatoren willen hierbij de nadruk vooral leggen op het genieten van muziek zonder dat hierbij gedanst hoeft te worden, uiteraard in je eigen bubbel. Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Lennik Zomert.

Enkele weken geleden kondigden we nog het evenement Lennik Zomert aan, maar door de huidige én aanhoudende coronacrisis werd deze uit noodzaak uitgesteld in samenspraak met de lokale politiezone. De organisatoren en de gemeente Lennik zijn niet bij de pakken blijven zitten en zijn nogmaals met een alternatief op de proppen gekomen: Lennik Nazomert. Het coronaveilig evenement gaat door op vier verschillende data: 18, 19, 25 en 26 september. Elke keer is er plaats voor zo’n 232 zittende feestvierders verdeeld in bubbels van twee, vier, zes of acht personen. Ook zal er elke keer ruimte zijn voor foodtrucks en bediening aan tafel door verenigingen uit Lennik om er zo voor te zorgen dat iedereen eens aan bod komt.

Lokale artiesten

Met zo’n evenement willen de organisatoren zich vooral focussen op het lokale en muzikale. “Er zal gewerkt worden met lokale artiesten en dj’s”, zegt Karel De Meuter. “We voorzien bijvoorbeeld Mama’s Jasje, Gene Thomas, Bram & Lennert en heel wat andere lokale artiesten en dj’s.” Voor de namen van alle artiesten kan men terecht op de Facebookpagina van Lennik Nazomert. Via de pagina vindt men ook de link naar de ticketverkoop, en die is al gestart! De eerste dag op 18 september is nu al volledig uitverkocht.

Ook de gemeente draagt z’n steentje bij aan dergelijk coronaveilig evenement. “Na de afgelastingen zijn we keer op keer alles beginnen evalueren”, zegt Johan Limbourg (Open VLD), schepen van Vrije Tijd. “Met de gemeente hebben we snel willen schakelen om te zien wat mogelijk zou zijn en hebben dan ook meteen actie ondernomen. We wilden er natuurlijk snel bij zijn om die allerlaatste zonnestralen te kunnen meepikken. Het wordt een evenement dat samen met verschillende diensten op poten werd gezet voor alle Lennikenaren. Er moest hier gewoon nog iets georganiseerd worden, en dit is nu het perfecte moment voor iedereen.”

Ondertussen toonden al mensen uit de wijde omgeving interesse in het evenement. De tickets vliegen razendsnel de deur uit! Hou de Facebookpagina van Lennik Nazomert trouwens ook nog goed in de gaten. Binnenkort wordt er nog een VIP-tafel verloot voor acht personen via de live-functie.