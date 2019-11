‘Huis Langhendries’ wordt gerestaureerd en krijgt appartementsblok in de tuin Tom Vierendeels

27 november 2019

12u47 0 Lennik De historische Cottagewoning ‘Huis Langhendries’ zal gerestaureerd worden. Dat blijkt uit de aanvraag van de omgevingsvergunning waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt. Naast het historische gebouw komt ook een gebouw met daarin zes wooneenheden. Een sloopvergunning werd in het verleden al geschorst.

Het gebouw langs de Frans Devoghellaan zal volledig gerestaureerd worden. Toch als het afhangt van bouwheer Marie-Paule Michiels uit Sint-Martens-Lennik. Halfweg november werd het openbaar onderzoek naar de aangevraagde omgevingsvergunning gestart. Eventueel beroep aantekenen kan nog tot en met 19 december. Volgens de aangevraagde omgevingsvergunning zijn de plannen op de grond van net geen 33 are drieledig. In eerste instantie wil men de woning grondig restaureren en de bestemming wijzingen tot kantoorruimte. Die zou gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld een bank, boekhouder, notaris of advocaat. Daarnaast wil men ook het bijgebouw restaureren en omvormen tot garage voor een wagen, tuinberging, fietsenstalling en plaatsen van vuilnisbakken.

Appartementsgebouw

Het meest opmerkelijke bij de aanvraag is vermoedelijk de nieuwbouw van een meergezinswoning. Het zou om een volledig vrijstaand gebouw gaan met op het gelijkvloers drie appartementen, geschikt voor ouderen of mensen met een fysieke beperking. Daarnaast wenst men ook twee duplexappartementen voor ‘modale gezinnen’ en een studio. “De parktuin blijft maximaal bewaard en zal gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden door de bewoners”, valt in de aanvraag te lezen. “Wel moet de Magnolia naast de woning noodgedwongen naar de achtertuin verplaatst worden.” Aan de straatzijde komen elf privéparkeerplaatsen.

Geen sloop

De woning werd in 1910 gebouwd in opdracht van een notaris. De woning dankt haar naam aan de veearts die er indertijd woonde. Het staat intussen al een achttal jaar leeg, met secretariaat van de lagere school voor buitengewoon onderwijs ‘Lentekind’ als laatste functie. Belangrijke vermelding voor de tegenstanders van de vooropgestelde sloop: “De huidige gebouwen komen niet voor in een inventaris van erfgoed, maar worden wel geheel bewaard. Ook het overblijfsel van de waardevolle parktuin wordt met dit project in ere hersteld en geherwaardeerd.” De plannen om iets met ‘Huis Langhendries’ aan te vatten beroerden in 2018 nog heel wat inwoners. Begin juli keurde het schepencollege een sloopvergunning goed, ondanks negatief advies van de Lennikse Erfgoedraad. Een 25-tal buurtbewoners ging in beroep. De bestendige deputatie van de provincie gaf de omwonenden eind vorig jaar gelijk en schorste de sloopvergunning. Een sloop maakt nu dus geen deel meer uit van het plan.