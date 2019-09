Zone 30 extra in de kijker met nieuwe gele markeringen Valentijn Dumoulein

05 september 2019

13u55

Bron: VDI 0 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede heeft met het oog op het nieuwe schooljaar nieuwe wegmarkeringen aangebracht in de Stationsstraat. Het gaat om gele markeringen met lijnen en de vermelding zone 30 om te wijzen op de 30 kilometer per uur die er geldt voor wagens in de omgeving van basisschool De Talententuin.

“Ik haalde het idee toen ik op bezoek in Limburg was en daar op straat die markeringen zag”, zegt bevoegd schepen Bernard Fonteyne (CD&V). “Ze leken me veel effectiever dan variabele borden die bij het begin en einde van de schooltijd op de zone 30 wijzen. Door op de grond met die gele kleur te werken kunnen chauffeurs er in principe niet naast kijken en gaan ze hopelijk hun rijgedrag aanpassen. Naast deze aanpassing hebben we de politie ook gevraagd om te kijken of de snelheidsbeperking er gerespecteerd wordt.”