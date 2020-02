Zondags parkeerverbod op parking voor chirolokalen Valentijn Dumoulein

26 februari 2020

16u29 0 Lendelede Er is voortaan een parkeerverbod van kracht op de aanliggende parking voor de chirolokalen in de Pastoor De Beirstraat. Het verbod is enkel op zondag, wanneer de jeugdbeweging er zijn activiteiten heeft, van kracht.

“De vraag komt van de Chiro zelf omdat ze de parkeerbewegingen op zondag als onveilig voor hun werking ervaren”, zegt bevoegd schepen Bernard Fonteyne (CD&V). “Omdat we begrip hebben voor hun vraag naar meer verkeersveiligheid kiezen we voor een parkeerverbod op die locatie op zondag. Er is in de Pastoor De Beirstraat immers nog voldoende andere parkeergelegenheid, dus die komt niet in het gedrang.”