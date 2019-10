Zeventiger gewond na knal op werfkraan aan gesloten overweg LSI

14 oktober 2019

12u22

Bron: LSI 0 Lendelede In Lendelede is een 75-jarige man zondagnacht rond 3u gewond geraakt bij een verkeersongeval. In de Stationsstraat knalde hij met zijn wagen tegen een werfkraan die aan een gesloten overweg in de Stationsstraat stond gestald.

De overweg aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Emiel Neirynckstraat in Lendelede is door werken volledig afgesloten. Signalisatie maakt dat automobilisten die vanuit het centrum komen duidelijk maar dat weerhield W.L. uit Izegem er niet van toch door te rijden. Aan de overweg knalde hij met zijn wagen tegen de werfkraan en werfcontainer van Infrabel die er gestald stonden. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden maar verkeerde niet in levensgevaar.