Zaal Lindelei blaast tien kaarsjes uit en viert dat met folkconcert Valentijn Dumoulein

20 september 2019

17u23 2 Lendelede Zaal Lindelei bestaat tien jaar en dat viert de gemeente op vrijdag 27 september met twee folkoptredens tijdens de thema-avond Lindelei into Folk.

Lindelei is een voormalige zaal van het ACW en is voor haar gebruik als gemeentelijke zaal indertijd helemaal gerenoveerd. Ze wordt gemiddeld zestien keer per maand verhuurd aan verenigingen en particulieren. De zaal was het antwoord op de vraag van verenigingen naar een locatie tegen een betaalbare prijs. In de kleine zaal kunnen vijftig personen terecht, in de grote zaal tot 250 personen.

Op vrijdag 27 september is iedereen welkom op het jubileumfeest van Lindelei. Om 20.30 uur zijn er optredens van de folkgroepen Et Encore en Blunt. De optredens zijn gratis en er is voor de gelegenheid een gratis Guinness.