Ygor komt met zijn ark naar Den Tap VDI

02 december 2019

14u28 0 Lendelede Comedian Ygor van Poperinge komt op vrijdag 6 december om 20.30 uur zijn show ‘De ark van Ygor’ in gemeenschapscentrum Den Tap in de Pastoor De Beirstraat spelen.

Hij komt langs op uitnodiging van de vzw Oorzaak, die regelmatig kleinschalige clubconcerten organiseert. De komiek laat dit keer zijn paard en kar thuis en neemt de digitale snelweg. Dit keer heeft hij zich als doel gesteld ‘de mens te redden’. In zijn nieuwe show ‘De ark van Ygor’ legt hij haarfijn uit hoe hij dat van plan is. Tickets kosten 10 euro via oorzaak@telenet.be of 056/35.23.19.