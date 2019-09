Werken in de Nieuwse- en Kuurnsestraat VDI

10 september 2019

15u29

Bron: VDI 0

Tot en met vrijdag 20 september zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de Nieuwstraat, tussen de Dahliastraat en de Kuurnsestraat. Hierdoor is er tijdelijk éénrichtingsverkeer voorzien. Het omrijden is voorzien via de Dahliastraat. Verkeer met herkomst Kuurnsestraat kan door, maar verkeer uit de Stationsstraat moet omrijden.