Wel film, maar geen kamperen in Patrijzenbos Valentijn Dumoulein

26 augustus 2020

15u44 1 Lendelede Geen Bosbelevingen in het Patrijzenbos in Lendelede komend weekend. Er stonden normaal verschillende activiteiten, waaronder kamperen, op het programma, maar het gros is geannuleerd door corona. De filmvoorstelling in het bos gaat wél door.

Het gaat om een vertoning van de animatiefilm ‘Everest, de jonge yeti’, op zaterdag 29 augustus om 20.30 uur. De organisatoren zorgen voor een coronaproof editie. Zo zijn er maximaal 190 toeschouwers toegelaten, met tussen de gezinnen in hun bubbels minstens anderhalve meter afstand. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden. Tijdens de film, wanneer iedereen stilzit, kan het masker af. De organisatie wijst ter plekke zitplaatsen toe. Wie iets wil eten of drinken, kan dat zelf mee nemen. Deelnemen aan Film in het Bos is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via www.lendelede.be/nieuws/film-het-bos.