Wandelavontuur loopt goed af voor ontsnapte koe: veilig weer in de wei VHS

17 juli 2020

17u42 6 Lendelede Lichte opschudding was er vrijdag in Lendelede, toen in het straatbeeld plots een ontsnapte koe opdook. Het dier kon echter zonder kleerscheuren weer in veiligheid worden gebracht.

De koe werd onder meer gespot in de Stationsstraat, vlakbij de overweg, toen ze op haar dooie gemakjes in de richting van het centrum wandelde. Het jonge dier was samen met soortgenoten ontsnapt naar een weide waar ze niet hoorde te zijn. Daar liep ze door een omheiningsdraad en kwam ze op straat terecht. Een veearts slaagde erin de koe tijdelijk te verdoven zodat ze zonder stress weer naar huis kon geleid worden. Er gebeurden geen ongevallen. Op sociale media oogstte het voorval wel wat prettige commentaren. ‘Lendelede in de ban van koe-rona’, stond er onder meer te lezen...