Voorwaardelijke celstraf en boete voor ex na meer dan 2.000 telefoontjes of berichtjes LSI

03 maart 2020

14u01

Bron: LSI 1 Lendelede Een 50-jarige man uit Lendelede is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een effectieve boete van 400 euro voor stalking van zijn ex-vriendin. In de acht maanden die op hun relatiebreuk volgden, waren er meer dan 2.000 berichtjes of telefoontjes.

Op 14 juli 2018 diende het slachtoffer voor het eerst klacht in. Naast de ongewenste sms’jes en telefoontjes dook Peter W. ook op aan haar woning. Eén keer gaf hij haar zelfs een slag op de kaak. “Na een relatie van zeven jaar maakte ze er een einde aan met een sms. Ik wou vooral meer uitleg”, verdedigde W. zich. “Ik had nooit kwade bedoelingen. Integendeel: ik wou haar voor me terugwinnen.”