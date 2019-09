Voormalig Volksunie-Kamerlid Luc Vansteenkiste overleden

Valentijn Dumoulein

04 september 2019

18u57

Op woensdag 4 september is ex-politicus Luc Vansteenkiste op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden. Hij was tussen 1968 en 1979 Kamerlid voor de Volksunie in het arrondissement Kortrijk. Daarna stapte hij uit onvrede met het Egmontpact uit de politiek.

Luc Vansteenkiste verbleef op de palliatieve afdeling van AZ Delta in Roeselare. Daar is hij woensdag gestorven. Hij woonde tegenwoordig met zijn echtgenote Lieve Pynket in Wilskerke. Luc werd op 12 april 1940 in Lendelede geboren en is de zoon van bakker Vansteenkiste, in de volksmond ook bekend als Jantje Kaas. Tijdens zijn studies aan de KU Leuven was hij actief bij de Volksunie-jongeren en in de Vlaamse Volksbeweging.

Hij huwde met Mieke Couwenberg, die in december 1993 overleed. Ze kregen met Jo, Frank, Luk, Mieke en An vijf kinderen. Zoon Jo is nu provincieraadslid voor Vlaams Belang. In 1996 trouwde hij opnieuw, dit keer met Lieve Pyncket, de vrouw van zijn broer Jaak die in 1994 overleed.

Gemeente- en Cultuurraad

Zijn politieke loopbaan nam een vlucht toen hij in Kortrijk voorzitter van de Volksunie werd. In 1968 verhuisde hij naar Wevelgem en in dat jaar werd hij voor dezelfde partij Kamerlid. Tussen 1971 en 1978 zetelde hij ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de voorloper van het Vlaams parlement. In die periode was hij ook gemeenteraadslid in Wevelgem. Hij bleef actief tot in 1979, toen hij uit onvrede met het Egmontpact uit de politiek stapte. Tussen 1979 en 1992 was hij regionaal directeur van de sociale diensten bij het Vlaams Economisch Verbond. Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 september om 10.30 uur in de Sint-Blasiuskerk van Lendelede.