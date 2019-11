Voorlopig geen geld voor verplaatsbare vrachtwagensluis tegen sluipverkeer Valentijn Dumoulein

04 november 2019

15u14 0 Lendelede Marnic vandenbroucke (N-VA) uitte op de gemeenteraad zijn onmin over het schrappen van budget voor het plaatsen van een permanente vrachtwagensluis. Er liep eerder al een proefproject in de politiezone VLAS met zo’n sluis, maar de gemeente vindt de tijd op technologisch vlak nog niet rijp.

Een vrachtwagensluis heeft cameradetectie en zorgt er voor dat zwaar verkeer bepaalde gemeentelijke wegen als sluipweg gebruikt. “We hadden het gevoel dat het proefproject zijn vruchten afwierp”, aldus raadslid Marnic. “We dachten dat dit een beginpunt zou zijn om de verkeersveiligheid beter aan te pakken, maar sindsdien is er niks meer gebeurd en nu wordt het budget van 28.000 euro die voorzien was voor een permaente verplaatsbare vrachtwagensluis geschrap. We vinden dit een gemiste kans. In zo’n geval moet de gemeente dit er, los van de politiezone, toch doorduwen.”

“Technologie in ontwikkeling”

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) zegt dat de korpschef haar adviseerde nog even met de investering te wachten. “De politie heeft nog steeds meer kennis dan wij over zo’n onderwerp”, vindt ze. “De technologie van die vrachtwagensluis is nog in volle ontwikkeling en het is beter dat we nog even wachten om te investeren voor die technologie helemaal op punt staat. Ik volg de korpschef daar volledig in.”

N-VA blijft het spijtig vinden. “In Kuurne plaatsen ze nu tien camera’s in de buurt van het containerpark. We kunnen niet achterblijven en moeten onze verantwoordelijkheid opnemen”, meent Marnic. “Ik verneem dat ook het plaatse van een camera met nummerplaatherkenning wordt uigesteld, om dezelfde reden. Als je die argumentatie volgt mag je dan ook niet meer investeren in computers of voertuigen. Spijtig.”