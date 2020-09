Vlaams Belang Lendelede voert op Dorpsplein actie tegen Vivaldi-coalitie Valentijn Dumoulein

25 september 2020

17u38 10 Lendelede De Lendeleedse Vlaams Belang-afdeling heeft vrijdagnamiddag een protestactie op het Dorpsplein in Lendelede gehouden. Door middel van een spandoek riep ze chauffeurs op om te claxonneren tegen de Vivaldi-coalitie.

“Vlaanderen, maar ook Lendelede, moet niks weten van deze coalitie”, zegt Jo Vansteenkiste van Vlaams Belang Lendelede” Op 26 mei vorig jaar koos de Vlaming een radicaal ander beleid. De kiezer stemde overtuigend voor een rechtse en Vlaamse afslag. Met deze Vivaldi-monstercoalitie krijgen we echter exact het omgekeerde. Een door de Franstaligen en links gedomineerde regering die zelfs geen Vlaamse meerderheid heeft. Waarom gaan we in feite nog stemmen?”

De actie kadert in een grotere, nationale campagne van het Vlaams Belang tegen de Vivaldi-plannen. De campagne van het Vlaams Belang moet culmineren in een grote climax op zondag 27 september. Dan plannen de nationalisten een grote protestrit naar Brussel.