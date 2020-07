Vijf nieuwe coronagevallen in Lendelede in één week: “Waakzaam blijven” Valentijn Dumoulein

15 juli 2020

10u29 10 Lendelede Het aantal nieuwe coronagevallen is in Lendelede de voorbije dagen licht gestegen. Het gaat om vijf nieuwe bevestigde gevallen in een week tijd. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

Door de nieuwe besmettingen staat Lendelede op dit moment op de 24ste plaats op de tabel van Sciensano. Lendelede volgt met zijn vijf nieuwe coronagevallen de nationale trend. Daaruit blijkt dat er over het hele land gemiddeld 96 besmettingen per dag bijkomen, een stijging van acht procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal zijn er sinds het begin van de metingen al 39 Lendeledenaren die het virus hebben of gehad hebben. Eén op de 147 inwoners is of was besmet met het coronavirus.

Op een totaal aantal van 5.747 inwoners valt dat mee. “Maar toch moeten we waakzaam blijven”, waarschuwt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Het aantal besmettingen blijft evenwel beperkt, maar we volgen dit goed op. Het is wat het is en ik merk dat ook buurgemeente Ledegem gelijkaardig getroffen is. Daar zijn er negen nieuwe gevallen. Ik herhaal nog ééns de drie belangrijkste regels: afstand houden, handen wassen en een mondmasker dragen.”

Gemeentehuis

Wat dat laatste betreft hebben we besloten dat bezoekers aan onze openbare gebouwen voortaan een mondmasker zullen moeten dragen. We werkten sowieso al op afspraak voor bijvoorbeeld het gemeentehuis, maar willen hiermee extra voorzorgsmaatregelen nemen.” Lendelede volgt daarmee het voorbeeld van onder meer Kortrijk en Harelbeke, die eerder op de week al dezelfde ingreep doorvoerden.