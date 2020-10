Vijf jaar cel voor twintiger voor jarenlang misbruik zusje en nichtjes LSI

Bron: LSI 0 Lendelede Een 28-jarige jongeman uit Lendelede moet van de Kortrijkse strafrechter vijf jaar de cel in voor verkrachting van zijn zusje en twee nichtjes. Het misbruik vond in De Haan en Gullegem (Wevelgem) plaats en startte toen hij zelf maar 16 à 17 jaar oud was.

De rechter achtte het bewezen dat de twintiger vanaf 2010 enkele jaren lang zijn zusje vanaf haar zevende misbruikte. In een milieu waarin kindermisbruik als normaal werd aanzien, ging ook de tiener over de schreef. De rechter stelde vast dat zijn seksueel normbesef door die familiale context zelf ook vertroebeld was. Ook twee nichtjes werden het slachtoffer. De effectieve celstraf van vijf jaar sloeg bij de twintiger in als een bom. In tranen verliet hij de rechtbank. Hij mag de komende 15 jaar geen enkele gezagsfunctie over minderjarigen uitoefenen en zal na het uitzitten van zijn celstraf nog 10 jaar in de gaten gehouden worden door justitie. Ondertussen startte hij wel al een begeleiding rond zijn seksuele problematiek. De rechter ging niet over tot zijn onmiddellijke aanhouding.