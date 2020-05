Vicky Devreese nieuw gemeenteraadslid voor Trots op Lendlee Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

14u48 0 Lendelede Vicky Devreese (29) heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor oppositiepartij Trots op Lendlee. Ze vervangt Kimberly Tanghe, die een nieuwe job heeft als jeugdconsulent bij de gemeente Staden en dat moeilijk te combineren vindt met haar mandaat als raadslid

Kimberly wordt wel de nieuwe voorzitter van de Lendeleedse Groen-afdeling. Ze volgt daarmee Michel Vandekerckhove op, die recent overleden is. Normaal was Mia Vanderhaeghe eerste opvolger voor Kimberly, maar zij zetelt in het OCMW en daardoor komt het gemeenteraadszitje nu toe aan Vicky Devreese. Zij is echtgenote van Kieran Vanhaverbeke en is moeder van Nora en Finn. Ze werkt als winkelbediende. “Een job waarbij ik veel mensen ontmoet en daar wil ik handig gebruik van maken”, zegt ze. “Op die manier kan ik de bezorgdheden van de Lendeleedse bevolking aan het gemeentebestuur overmaken. Ik wil me vooral focussen op thema’s als jeugd en opvoeding.”

Containerpark

Op de recentste gemeenteraad deed Vicky al een eerste tussenkomst over het containerpark. “Nu moeten bewoners na een bezoekje veertien dagen wachten voor ze nog eens mogen langs komen”, zegt ze. “En ze mogen daarbij maar twee soorten materiaal aanleveren. Kan dit niet worden herbekeken met intercommunale IVIO?” De gemeente besprak de kwestie reeds, maar de maatregelen veranderen voorlopig nog niet om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in coronatijden te kunnen blijven garanderen.