Verveling in putje zomer? Probeer eens de Lendeleedse zomerzoektocht Valentijn Dumoulein

27 juli 2020

13u57 0 Lendelede Wie nog een leuke activiteit zoekt om deze zomer te doen, kan deelnemen aan de zomerzoektocht van de gemeente. Zoek over heel Lendelede bepaalde foto’s en ontdek een reeks verborgen parels.

De zomerzoektocht is een initiatief van de vrijetijdsdiensten van Lendelede en is samengesteld door Rik Bruwier. Het traject is ongeveer zes kilometer lang en toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. De fotovragen bestaan uit twee delen: acht foto’s willekeurig verspreid over het parcours en 24 foto’s in volgorde. De tocht kan je nog tot en met 27 september afleggen.

Brochures met de route, opdrachten en het deelnameformulier kan je ophalen in de bib of lokale horecazaken. Er liggen ook exemplaren in het gemeentehuis of op de cultuurdienst, maar die kan je enkel op afspraak afhalen. In de brochure staat een QR-code, die je kan scannen en zo volg je een wegbeschrijving op je smartphone of wandel-GPS.

Na de zomer trekt de gemeente dertig winnaars die telefonisch of per mail verwittigd worden. Zij ontvangen een unieke Lendelede Activity Tracker.

Meer info via deze link.