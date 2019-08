Verkeersmaatregelen voor Lendlee Koerse Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

13u58

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Op maandag 26 augustus is er een nieuwe editie van Lendlee Koerse en dat betekent dat er verschillende uitzonderlijke verkeersmaatregelen gelden.

Tijdens Lendlee Koers binden 75 recreatieve renners de strijd met elkaar aan. De wedstrijd start om 19 uur op het Dorpsplein. De renners leggen een afstand van 42 kilometer af. De aankomst situeert zich in de Heulsestraat ter hoogte van café De Kluisberg.

Het centrum is al vanaf 18 uur verkeersvrij. Het parcours kronkelt van het Dorpsplein, de Stations-, Nieuw- en Kuurnsestraat over de J.Otteverelaan, Stationsstraat, Duifhuizenlaan en Rozebeekstraat richting Beukenlaan, Ingelmunsterse- en Izegemsestraat, Oudstrijderslaan, Elfde Julilaan, A.Dassonvillelaan, Winkelsestraat, Langemuntelaan en Heulsestraat. In die straten geldt tussen 17 en 21 uur een parkeerverbod. Na de wedstrijd blijft het Dorpsplein tot rond 1 uur ’s nachts verkeersvrij. Ook de ingesloten straten zijn in die periode niet toegankelijk.

