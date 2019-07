Vakantie rond de kerktoren: Lendlee Congé palmt Dorpsplein in

Valentijn Dumoulein

08 juli 2019

15u43

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Lendelede De zomer is begonnen en voor wie de vakantie nog niet gestart is, kan die nu vrijdag 12 juli op gepaste wijze komen inzetten op Lendlee Congé. Het Dorpsplein is voor de gelegenheid verkeersvrij en er is muziek, een hapje, drankje en een kinderdorp.

Unizo staat in voor de organisatie van de allereerste Lendlee Congé. “We willen een evenement voor alle Lendeledenaren organiseren, maar zeker ook voor de vele ondernemers uit onze gemeente. Voor hen is het misschien wel leuk eens buiten de arbeidsomgeving te treden en hun collega’s op een andere manier te leren kennen”, vertellen Vincent Kint en Tom Demuynck. “En is er een betere manier dan dat in een relaxte omgeving te doen? We plaatsen een podium op het Dorpsplein en poprockband Black Orange geeft er een optreden. Later op een avond komt een lokale DJ plaatjes draaien.”

Zand in kinderdorp

Ook aan de jeugd werd gedacht. Achter het podium, op de parking voor het gemeentehuis en de school, komt er een kinderdorp. “We voorzien er een strandzone zodat ze daar in zomerse omstandigheden kunnen ravotten”, vertelt het duo. “Daarnaast voorzien we ook een sprigngkasteel, animatie en stoepkrijt. We vragen vijf euro entree. Naast toegang krijgen ze daar ook een zakje met een drankje en een gadget voor in ruil.”

Pop-up-terras

Lendlee Congée biedt verder een pop-up-terras met drankjes van cafés De Kroone en De Club. Frituur Tamarind staat er met een eigen kraampje, net als tapasbar Tapabro. Frituur De Platse opent ook de deuren.

Vanaf 16 uur is het Dorpsplein verkeersvrij en dat tot zaterdag 13 juli rond 2 uur. Er is vanaf 12 uur een parkeerverbod voorzien.

Meer info op het Facebook-evenement Lendlee Congé.