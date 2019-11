Unizo stopt met Lendeleedse Kadobon Valentijn Dumoulein

06 november 2019

16u09 1 Lendelede De lokale Unizo-afdeling stopt met de uitgave van de Lendeleedse Kadobon. De administratieve kost om het systeem te beheren is te groot en de inkomsten eruit te klein.

“Deze beslissing druist in tegen het ondernemershart die elk van ons heeft”, vertelt voorzitter Vincent Kint. “We zijn er namelijk van overtuigd dat het belangrijk is de lokale ondernemer te steunen en dat kan het best door lokaal te kopen. Omdat de kost te hoog opliep en de inkomst niet in verhouding stond, hebben we jarenlang het verschil bijgepast, maar deze situatie is onhoudbaar geworden. Dit maakt dat we van ons hart een steen hebben gemaakt en beslist hebben het initiatief stop te zetten. We hebben nog gekeken voor een alternatief in de hoop een oplossing te vinden voor de drukkost en uren administratief geloop, maar die is niet haalbaar voor een gemeente als Lendelede.”

Wie een Lendeleedse cadeaubon kocht of kreeg, kon daar bij een reeks handelaars mee gaan aankloppen.De aangekochte bonnen kan je wel nog gebruiken en blijven geldig tot de termijn die vermeld staat op de bon. Met een Lendelede-kadobon die je kocht, kan je nog steeds terecht bij een groot aantal handelaars in Lendelede. Er bestaat een cadeaubon van 10 of 25 euro. Elke handelaar kiest vrij of hij al dan niet wisselgeld teruggeeft op de cadeaubon. Je kunt de bon niet inwisselen tegen geld. De bonnen blijven 1 jaar geldig waarbij de datumstempel van het verkooppunt als referentie geldt. De handelaars aanvaarden geen vervallen cadeaubonnen.