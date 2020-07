Unieke frietformule slaat aan: Brandon opent in Lendelede tweede vestiging van All You Can Friet Valentijn Dumoulein

15 juli 2020

19u00 0 Lendelede Voor amper 2,30 euro frietjes à volonté. Met dat simpele, maar doeltreffende concept opende Brandon Debels (23) anderhalf jaar geleden zijn Voor amper 2,30 euro frietjes à volonté. Met dat simpele, maar doeltreffende concept opende Brandon Debels (23) anderhalf jaar geleden zijn frituur All You Can Friet in Rollegem-Kapelle . De formule werkt, want de jonge ondernemer opent op vrijdag 17 juli al een tweede vestiging, op de grens tussen Izegem en Lendelede.

Het pand waar de tweede All You Can Friet vrijdag opent, is de vroegere thuis van restaurants Engelenhof en Beau d’Eau. Dit keer staat niet uitgebreid tafelen voorop, maar wel smullen van een snelle hap. Brandon lanceert er het concept dat al zijn succes bewees in zijn eerste frituur. “Voor 2,30 euro – de prijs van een klein bakje friet – kun je ter plaatse frietjes à volonté verkrijgen. Negentig procent van de klanten kies voor die formule. Ik bied ook nog frieten in kleine, middelgrote of grote bakjes aan, maar de All You Can Friet-formule is het voordeligst. De meeste mensen gaan voor twee porties, maar ze kunnen er zoveel bijvragen als ze willen.”

Smartphone opladen

Wie blijft eten, beschikt alvast over voldoende ruimte. “Normaal is hier plaats voor tachtig klanten, maar met de coronamaatregelen zijn er dat iets minder, maar nog altijd meer dan de dertig klanten waar ik in Rollegem-Kapelle plaats voor heb. We mikken in Lendelede dan ook op een ruimer cliënteel dan alleen lokale klanten. Met de Rijksweg voor de deur zal er veel passage zijn en zullen er hopelijk klanten uit de ruime regio binnen springen. We voorzien op dat vlak ook alle comfort, met een internetaansluiting en de mogelijkheid om je smartphone of laptop op te laden, terwijl je een frietje eet. We beschikken ook over een bar voor wie eerst nog iets wil drinken in afwachting van de afhaalfrietjes.”

Grondig gerenoveerd

De Izegemse broers Lieven en Christophe Spriet hebben Brandon warm gemaakt voor een tweede vestiging in Lendelede. “Ik huur het pand van hen. Ze waren al langer op zoek naar een nieuwe functie en een frituur past hier perfect. We hebben de voorbije maanden grondige renovatiewerken uitgevoerd. Als inkom is er een compleet nieuw sas, het sanitair is vernieuwd, inclusief toilet voor andersvaliden en een kinderverzorgingstafel.”

Naast frieten en de gebruikelijke snacks heeft All You Can Friet ook huisbereide gerechten, van spaghetti bolognaise en steaks tot scampi diabolique, vol-au-vent en stoofvlees. Brandon zelf zal in het openingsweekend nog bijspringen, maar daarna zullen twee personeelsleden die in de eerste frituur een opleiding hebbe gekregen er aan de slag gaan. Meer info op www.allyoucanfriet.be of de gelijknamige Facebookpagina.