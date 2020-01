Uitzonderlijk: levenslang alcoholslot voor automobilist (50) na dodelijk ongeval op Rijksweg LSI

16 januari 2020

18u24

Bron: LSI 12 Lendelede Een 50-jarige automobilist uit Lendelede heeft van de Kortrijkse politierechter een levenslang alcoholslot en een rijverbod van vijf jaar gekregen omdat hij op zondagavond 2 juni langs de Rjiksweg (N36) in Lendelede een ongeval veroorzaakte waarbij motorrijder Jean-Pierre Meyfroidt (56) uit Desselgem (Waregem) om het leven kwam. Hij reed veel te snel, voerde een inhaalmanoeuvre over een volle witte lijn uit, was aan het spookrijden en bleek na restaurantbezoek 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben.

Thijs D. reed die fatale zondagavond iets voor 22u met zijn Mercedes van Kuurne richting Lendelede. Aan 115 tot 130 km/u en over een volle witte lijn voerde hij een inhaalmanoeuvre uit. Na het manoeuvre bleef hij vreemd genoeg op het andere rijvak doorrijden en greep de motorrijder die uit de andere richting kwam en wél reglementair aan het inhalen was. Na een etentje met vrienden bleek hij bovendien 1,42 promillealcohol in het bloed te hebben. Op het ogenblik van het ongeval speelde in de auto een liedje dat voor zijn twee passagiers speciale herinneringen aan hun overleden zoon opriep. Precies daarom waren ze in de auto aan het filmen.

Motorrijder Jean-Pierre Meyfroidt deed na een bezoekje aan zijn moeder Francine Vermeulen uit Hulste (Harelbeke) nog een ritje op zijn motor Guzzi MGX-21 – een krachtige cruiser voor echte liefhebbers van gezapige motorritten die hij nog maar 7 maanden had gekocht. Na de klap vloog hij nog meters verder en was op slag dood.

Thijs D. moest hij na het ongeval zijn rijbewijs al 3,5 maanden inleveren. Hij werd vroeger al vier keer eerder veroordeeld voor alcoholintoxicatie achter het stuur en liep in totaal al 8 veroordelingen voor verkeersinbreuken op. Door het ongeval verloor hij zijn job als chauffeur bij een bakkerijfirma. “Na het ongeval sukkelde hij in een depressie en is totaal ontredderd”, aldus zijn advocaat Antoine Van Eeckhout. “Hij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Van een alcoholprobleem is evenwel geen sprake. Hij is een sociale drinker. Een alcoholslot biedt wellicht een oplossing.” Dat vond de politierechter ook. Voor de rest van zijn leven mag D. niet meer zonder alcoholslot achter het stuur kruipen. De eerste vijf jaar mag dat helemaal niet en daarna moet hij nog eerst slagen voor zijn theoretisch, praktische, psychologische en medische proeven. Bovenop het rijverbod en alcoholslot sprak de politierechter ook een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een boete van 6.400 euro uit.