Twee maanden cel met uitstel na schermutseling met agent tijdens huiszoeking Alexander Haezebrouck

03 juni 2019

12u46 0 Lendelede Een 34-jarige man uit Lendelede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel na een schermutseling met een agent toen ze in zijn woning een huiszoeking wilden uitvoeren. “Hij duwde me naar buiten tot ik over de dorpel viel”, vertelde de agent.

Enkele agenten van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) wilden op 15 januari vorig jaar een huiszoeking uitvoeren in de woning van Yuri D. in Lendelede nadat zijn ex-vriendin had verteld aan de politie dat in zijn huis pakken cash geld en drugs lagen. Toen de agenten met een drughond aanbelden, deed zijn huidige vriendin open. Zij liet de agenten na enige aarzeling binnen, want de agenten hadden geen huiszoekingsbevel maar vroegen of ze toch een huiszoeking wilden uitvoeren. Toen Yuri D. kort daarna thuis kwam, wou hij van geen huiszoeking met een drughond weten en vroeg hij hen om zijn huis te verlaten. De agenten bleven op de man inpraten in de hoop toch een huiszoeking te kunnen doen. Yuri belde uiteindelijk naar zijn advocaat om te vragen wat hij moest doen. Vanaf dat moment lopen de versies uiteen. “Hij duwde me in mijn gezicht hard naar buiten tot ik over de dorpel viel”, vertelt de agent. “Niet waar”, zegt Yuri. “Alle andere agenten waren naar buiten en ik wou hem bij zijn schouder ook naar buiten begeleiden toen ik met mijn advocate aan het telefoneren was. Op dat moment is hij mij aangevallen.” Na de feiten kon de 34-jarige man uit Lendelede de feiten niet los laten. Hij liet vrienden van hem de agent achtervolgen toen hij met zijn gezin op uitstap was in shoppingcenter K in Kortrijk en fotografeerden hem zelfs. Yuri stuurde de agent ook dreigende berichtjes via Facebook Messenger. Naast de celstraf moet Yuri D. ook een schadevergoeding van 100 euro betalen aan de agent.