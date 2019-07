Trots op Lendlee wil zebrapad aan Nelca-site VDI

23 juli 2019

14u36

Bron: VDI 2 Lendelede Kimberly Tanghe van oppositiepartij Trots op Lendlee vroeg op de gemeenteraad of er een zebrapad kon worden aangelegd in de Stationsstraat, bij de splitsing van de nieuwe Nelcastraat.

“Er is veel vrachtverkeer op die locatie en dat zal er met de ingebruikname van de Nelca-site voor KMO’s niet op beteren”, klinkt het. Bevoegd schepen Bernard Fonteyne (CD&V) zegt dat de gemeente sowieso al plannen had om dit te realiseren. “Er komt vlakbij ook een mooi wandel- en voetpad op die locatie uit, dus we gaan daar zeker zorgen voor een zebrapad om een veilige oversteek te garanderen.”