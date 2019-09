Treinbestuurder maakt noodstop voor spoorloper, niemand gewond Alexander Haezebrouck

13 september 2019

Een treinbestuurder van een trein die onderweg was van Izegem naar Kortrijk moest ter hoogte van de Stationsstraat in Lendelede vrijdagavond omstreeks 20.45 uur. De treinbestuurder had een spoorloper opgemerkt en voerde meteen een noodrem uit. De spoorloper kon net op tijd wegspringen om een aanrijding te vermijden en liep daarna weg. Vermoedelijk kwam de spoorloper van een feestje iets verderop. De hulpdiensten snelden ter plaatse om na te gaan of toch niemand aangereden was, dat bleek niet het geval. De politie ging op zoek naar de spoorloper. Het treinverkeer werd even stilgelegd en werd na zo’n 45 minuten opnieuw hervat.