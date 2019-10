Toneelgroep Kohané brengt Leo & Lena VDI

22 oktober 2019

16u24 0 Lendelede Toneelgroep Kohané pakt vanaf vrijdag 25 oktober uit met de nieuwe productie Leo & Lena in gemeenschapscentrum Den Tap. Het gaat om een voorstelling gebaseerd op het beroemde stuk van Georg Büchner over koningskinderen die tegen hun zin in met elkaar moeten trouwen.

De korte samenvatting: Leo is een rijkeluiskind met een gouden toekomst. Lena is van even rijke komaf en heeft een kleedkast vol haute couture, hopeloos op zoek naar de Grote Liefde. Een huwelijk verzekert hen rijkdom en verlost de ouders van de zware last van opvoeding, maar beide zijn ongelukkig met dat vooruitzicht. Weegt al het goud van de wereld op tegen de ware liefde?

Met acteurs Lore Bonte, Daria Claerbout, Alexander Cornelissen, Tine Coucke, Tine Debaets, Sabine Dekijvere, Thomas Depla, Robin Devos en Roger Huysentruyt. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 25, zaterdag 26 en woensdag 30 oktober. Ook op vrijdag 1 en zaterdag 2 november zijn er voorstellingen.

Tickets kosten 10 euro (8 euro voor studenten) en kan je reserveren via 051/30.81.00 of www.kohane.be.