Tekort aan mondmaskertjes? Geen nood. Met wat creativiteit los je dat zo op! Hans Verbeke

29 februari 2020

15u28 0 Lendelede Producenten van mondmaskertjes die door hun complete voorraad heen zitten? Het hoeft niet direct een probleem te zijn, integendeel zelfs. In een gekende lingeriezaak in Lendelede hebben ze een pasklaar antwoord, voor alle kleuren en formaten.

“Mensen staan er misschien niet bij stil maar eigenlijk heeft iedereen wel het nodige in huis om zelf een mondmaskertje te maken”, zegt Lot Decock, zaakvoerster van lingeriezaak Ohlala! in Lendelede. “Een oude BH volstaat. Schaar, nietjesmachine of sneldrogende krachtige lijm doen de rest. Met wat knip- en plakwerk maak je in amper enkele minuten een mondmaskertje dat je bovendien naar wens kunt aanspannen op je hoofd, dankzij het schouderbandje dat er in verwerkt zit. Makkelijk, handig en in veel gevallen ongetwijfeld ook nog eens mooi. Je kan kiezen voor een traditioneel, sober mondmaskertje. Maar even goed gebruik je gewoon een fleurige BH die eigenlijk net aan vervanging toe was. Geef toe, zo’n uniek mondmaskertje doet het ‘m toch?”

