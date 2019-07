Stukje Heulsestraat krijgt nog net voor BK voor nieuwelingen nieuw asfalt VDI

09 juli 2019

14u28

Bron: VDI 0 Lendelede Het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen vindt op zondag 28 juli in Lendelede plaats. Voor de komst van dit grote sportevenement worden alle registers opengetrokken. Zo zal er voor de passage van de koers op maandag 15 juli een stukje Heulsestraat opnieuw worden heraangelegd.

Het gaat om het stuk Heulsestraat tussen huisnummers 44 en 58. Daardoor is er de hele dag geen doorgaand verkeer mogelijk. Bewoners wordt gevraagd hun voertuigen buiten de zone te parkeren want in en uit de garage rijden zal niet mogelijk zijn.

De details over het wielerfeest die dag, met ook een getuigenis van de Lendeleedse ex-wielrenner Ronny Vanmaercke, dag kan je hier lezen.