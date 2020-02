Studio Kohané op de planken met Helena Valentijn Dumoulein

19 februari 2020

18u03 0 Lendelede Toneelgroep Studio Kohané staat vanaf komend weekend op de planken met zijn nieuwste toneelstuk ‘Helena’. De voorstellingen vinden plaats in gemeenschapscentrum Den Tap.

De regie is in handen van Ruth Nolf en Axelle Seynhaeve. Axelle is sinds 2009 lid van Studio Kohané en speelde in alle tien de producties mee. In een creatieve tandem met Ruth sturen beide de jonge bende doorheen het repetitieproces.

Het verhaal is geschreven door Bieke Vanlaeken uit Zwevegem en gaat over een jong meisje dat ernstig ziek is en vele dagen van haar jonge leven in het ziekenhuis doorbrengt. Ze gebruikt haar fantasie om de lange dagen door te geraken. Zowel zij als het publiek komen op die manier in een groot avontuur terecht.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 februari. De eerste twee dagen vindt ze om 20 uur plaats en op zondag om 15 uur. Tickets bestellen kan via reservatie@studiokohane.be of 051/30.26.35. De prijs bedraagt 8 euro in voorverkoop (6 euro voor studenten) en 9 euro aan de deur (7 euro voor studenten).

Meer info: www.studiokohane.be.