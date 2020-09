Strobalen vatten vuur in ijshoeve Ten Hoochstede Alexander Haezebrouck

27 september 2020

10u41 0 Lendelede In ijshoeve Ten Hoochstede langs de Veldbosstraat in Lendelede brak zaterdagavond omstreeks 21.30 uur brand uit. Zo’n 50 strobalen die in een halfopen hangaar lagen, vatten vuur. “Gelukkig konden we de koeien nog op tijd op de weide laten”, vertelt de overbuur die het vuur opmerkte.

“Zoals elke avond ging ik nog eens naar buiten naar de dieren kijken”, vertelt de overbuur. “Plots zag ik vlammen opstijgen aan de hangaar van mijn overbuur. Ik heb meteen mijn overbuur en de brandweer verwittigd. Gelukkig konden we de koeien nog op tijd op de weide laten.” Een vijftigtal strobalen bleken vuur gevat te hebben. De brandweer snelde massaal ter plaatse. “Omdat ter plaatse weinig watervoorziening was, hebben we opgeschaald om voldoende water te hebben”, zegt Olivier Dorme van de hulpverleningszone Fluvia. “Omdat het om stro ging, hadden we ook erg veel water nodig. De boer heeft met zijn bulldozer het stro uit de halfopen hangaar gehaald en opengelegd op de grond. Dat hebben wij dan nog een tijdlang nat gespoten.” Door de brand liep de hangaar van de ijshoeve schade op, al valt die schade al bij al nog mee. Door de brand ontstond even een hevige rookontwikkeling. De Veldbosstraat was urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.