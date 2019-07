Straten afgesloten door BK voor Nieuwelingen Valentijn Dumoulein

26 juli 2019

10u36

Bron: Valentijn Dumoulein 5 Lendelede Het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor Nieuwelingen palmt nu zondag 28 juli Lendelede in en dat betekent vanzelfsprekend dat er een reeks uitzonderlijke verkeersmaatregelen gelden.

Op zaterdag 27 juli is de Heulsestraat tussen de Langemuntelaan en de Kortrijksestraat reeds van 13 tot 17 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Dan worden de aankomstboog en dranghekken langs het parcours geplaatst. Het verkeer wordt omgeleid via de Kortrijkse-, Winkelsestraat en Langemuntelaan.

Op zondag 28 juli bevinden de start en aankomst zich ter hoogte van huisnummer 68. Daarna loopt het parcours van het Dorpsplein, de Izegemsestraat en Oudstrijderslaan naar de Winkelse-, Kortrijk-, Orse- en beiaardstraat. Daarna komt ook nog de Processieweg aan de beurt voor de renners terug in de Heulsestraat belanden. De dames starten om 10.30 uur met koersen, om 13.30 uur is het aan de eerstejaarsheren en om 16.15 uur aan de tweedejaarsheren.

Op het parcours geldt van 7 tot 19 uur een parkeer- en stilstaanverbod. Van 9.30 tot 19 uur wordt op het parcours geen voertuigenverkeer toegelaten. In de Kuurnsestraat is er eenrichtingsverkeer vanuit Lendelede mogelijk en in de Kwadestraat verkeer vanuit Kuurne. Fietsers en bromfietsers mogen van beide richtingen gebruik maken.

Na de wedstrijd blijft de Heulsestraat afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat de afbraak van het parcours kan gebeuren.